La Fiorentina si regala l’Europa con un rigore di Arthur al 100′ | Ranieri ko nell’ultima a Cagliari

Finale-beffa: Arthur segna al 102’ su rigore e la Fiorentina batte il Cagliari 3-2. Applausi e lacrime per Ranieri - Finale-beffa: arthur segna al 102’ su rigore e la Fiorentina batte il Cagliari 3-2. Applausi e lacrime per Ranieri - A segno Bonaventura e Deiola, poi Mutandwa e Nico Gonzalez. Decisivo un penalty nel recupero. Standing ovation per Re Claudio e, al minuto 13, anche per Davide Astori ... unionesarda

