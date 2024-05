La Fiorentina rimonta il Cagliari e vince 3-2 | l' addio di Ranieri ai rossoblù

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’eroe delle due isole: in Gran Bretagna una Premier, in Sardegna cinque miracoli, con tre promozioni e due salvezze. Non c'è stata partita, il protagonista di(3-2 per i viola che blindano l’ottavo posto e conquistano aritmeticamente l’un posto per l’Europa anche il prossimo anno in attesa della finale di Conference) stanotte alla Domus è stato Claudio, l'allenatore.