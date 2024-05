La Fiorentina per il terzo anno di fila si qualifica per l’Europa | sarà Conference o Europa League

(Di giovedì 23 maggio 2024) Lavince a Cagliari e siaritmeticamente per. I ragazzi di Vincenzo Italiano espugnano la Unipol Domus Arena e riescono a regalarsi la terzazione diin. Con questa vittoria, infatti, i viola salgono a quota 57 punti in classifica e non possono essere più raggiunti da Torino e Napoli, rispettivamente a 53 e 52 punti, all’ottavo posto.? Adesso bisognerà capire solo che tipo dilagiocherà nel 2024/2025. Infatti, classifica alla mano, i viola possono ancora raggiungere il settimo posto occupato dalla Lazio che vorrebbe dire. Certo, i biancocelesti dovrebbero perdere in casa contro il Sassuolo già retrocesso e ladovrebbe vincere il 2 giugno in casa dell’Atalanta. A quel punto entrambe le squadre arriverebbero a 60 punti con gli scontri diretti in parità (1-0 Lazio-, 2-1-Lazio), ma con la differenza reti che premierebbe la squadra di Vincenzo Italiano.

