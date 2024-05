La Fiorentina all’ultimo respiro! 8° posto e qualificazione in Europa | le combinazioni per l’Europa League

(Di giovedì 23 maggio 2024) Si è concluso con un incredibile 2-3 il primo match della 38ª giornata del campionato di Serie A tra Cagliari e. Emozioni forti all’Unipol Domus per l’ultima presenza di Claudio Ranieri sulla panchina dei sardi. L’allenatore è stato omaggiato dai tifosi di casa con cori e striscioni. La partita non è stata per nulla banale e ha regalato emozioni finominuto. I viola passano in vantaggio al 39? grazie ad un gol siglato da Bonaventura. La reazione del Cagliari è da grande squadra: prima Deiola e poi Mutandwa ribaltano tutto. La squadra di Italiano sembra alla corde. All’89’ Nico Gonzalez trova il pareggio, a tempo quasi scaduto Arthur firma su calcio di rigore il definitivo 2-3. Lain Champions e la classifica Con questa vittoria laè sicura dell’8°e dellain, almeno la Conference. La squadra di Vincenzo Italiano ha due match a disposizione per raggiungere l’

Cagliari - Fiorentina 2 - 2 LIVE: Pareggia all'ultimo Nico Gonzalez - All'Unipol Domus, il match per la 38° giornata di Serie A 2023/2024 tra Cagliari e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE All'Unipol Domus, Cagliari e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 38esima giornata della Serie A 2023/24. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA ... calcionews24

Atalanta, Scamacca: "Ancora due partite" poi se la ride. I tifosi della Roma esultano, quelli del Napoli no - Come se neanche lui credesse molto all'impegno che i giocatori ...fare un allungo decisivo verso quello che potrebbe essere l'ultimo ...in caso di Conference League (ma solo nel caso la Fiorentina ... sport.virgilio