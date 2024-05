La febbre dei tifosi In 25mila al Franchi Viola Park - che show

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) A grandi passi verso un altro sold out. Sono giorni in cui Firenze ribolle. Adrenalina e attesa. Quel mix di sensazioni ormai conosciute. Stasera il Cagliari, poi tra ie la finale di Atene non ci sarà più alcun ostacolo. L’organizzazione procede a ritmo serrato. Ormai esauriti i biglietti per l’Agia Sophia. In diversi partiranno già lunedì, altri nelle ore successive in base agli scali scelti per raggiungere la Grecia. Saranno 9.500 circa al seguito dei ragazzi di Italiano. Una Curva Fiesole da esportazione, con il tifo organizzato che sta lavorando da settimane a una coreografia da brividi, il cui tema sarà naturalmente top secret fino alla messa in scena dello spettacolo coreografico. Dicevamo di un altro sold out. Riferimento allo stadio, che al momento conta oltre 25.000 biglietti venduti per seguire la partita sui maxischermi che saranno allestiti sul campo (ce ne saranno almeno due in più rispetto allo scorso anno).