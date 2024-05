La famiglia reale saudita fa shopping a Carrara - consegnato un maxi yacht

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 maggio 2024 – Una perla del mare firmata da The Italian Sea Group consegnata alla sede di Marina di, un altroTecnomar for Lamborghini 63 che navigherà nei mari della Costa Azzurra e del Mediterraneo. L'armatrice, membro della, ha scelto un colore ad personam Blue per il suo motorFull Optional, personalizzandolo sia nel layout full custom a doppia cabina e bagno, e con un avanzato sistema di videosorveglianza. “Siamo molto orgogliosi del successo che loTecnomar for Lamborghini 63 sta riscuotendo - commenta Giovanni Costantino, fondatore e Ceo di The Italian Sea Group - È unaltamente performante progettato con un bassissimo pescaggio, che permette di ormeggiare in acque poco profonde e che con i suoi 63 nodi può raggiungere notevoli distanze in poco tempo. La validità commerciale di questo progetto e della partnership con Automobili Lamborghini è confermata da una lunga lista d'attesa che consente di proiettarci con fiducia verso nuovi e ambiziosi obiettivi”.