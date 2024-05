La dolce vita di Bella Hadid a Cannes | le foto

(Di giovedì 23 maggio 2024) Lo straordinario ritorno disul tappeto rosso aSolo pochi giorni fa, una delle modelle più richieste e pagate al mondo, ha annunciato la sua intenzione di fare un passo indietro dalle passerelle. Eppure, ha fatto un’apparizione smagliante sul tappeto rosso del Festival di, affascinando tutti con un nude look disegnato da Saint Laurent. Ipnotizzante a: l’apparizione spettacolare diLa presenza disul tappeto rosso è stata a dir poco incantevole. Il suo completo Saint Laurent ha fatto girare la testa e ha consolidato il suo status di icona della moda. Abbracciando la: i giorni diDopo la sua apparizione sul tappeto rosso,ha apprezzato lo stile diidilliaco cheha da offrire. Ledel suo soggiorno lì (vedi gallery sotto) immortalano le sue piacevoli giornate trascorse sui giri in gommone, gustando aperitivi, passeggiando al sole, rilassandosi sulla spiaggia dello stellato Eden Roc di Antibes e tuffandosi nelle limpide acque del Riviera francese.

