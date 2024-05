La cucina va sempre avanti

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 23 maggio 2024) Cosa chiedere di nuovo a uno degli chef più conosciuti del panorama gastronomico (e televisivo, anche se con la dovuta precisazione che in televisione si fa intrattenimento, e non)? Anna Prandoni si era posta un quesito simile quando ha incontrato Alain Ducasse, e ora che il Festival di Gastronomika ha portato sul palco assieme a lei chef Carlo Cracco il punto di partenza è lo stesso. Il tentativo di chiedere proposte in anticipo a mezzo social ha avuto poche risposte, forse perché questo chef dall’atteggiamento tra l’ironico e lo scanzonato riescea mettere in soggezione le persone? Niente affatto, ciò che emerge da questo incontro è sì una persona che non risparmia ironia e un certo distacco da quello che nel “mondo” si percepisce di lui, ma anche un professionista con alle spalle esperienze e preparazione fuori dal comune e soprattutto una grande apertura e calore verso i giovani che dimostrano amore per questo mestiere.