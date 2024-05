La compagna - Sara Barbier - 24 an -i, è incinta | Abbiamo scoperto tre settimane fa la bella notizia Sono felicissimo ha detto lui

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona sta per diventare padre per la seconda volta. La sua fidanzata,i, con cui da quasi tre anni fa coppia fissa, è infatti. Laè stata rivelata dallo stesso Fabrizio Corona in un’intervista al settimanale Chi, che ha sorpreso la coppia a cena in un ristorante di Milano. «trefa la», ha ammesso lui. Spiegando che «era da un anno che io epensavamo a un figlio». E rivelando: «Sogno che sia una bambina». Asia Argento e Fabrizio Corona, ancora insieme X Leggi anche › Da Miriam Leone a Hilary Duff: le mamme star del 2024 Fabrizio Corona papà bis a 50 anni L’annuncio dell’imminente paternità è stato dunque accolto con entusiasmo da parte di Fabrizio Corona.