La città degli Anni 60 tra le parole e le note di Walter Consonni

(Di giovedì 23 maggio 2024) Racconti e canzoni per rievocare fatti e atmosfereSessanta a Monza, attraverso la voce e ledi chi li ha vissuti in prima persona. Un ritratto leggero, semi-serio e a tratti delicatamente nostalgico di unae di un tempo irripetibile. È lo spettacolo che si terrà oggi alle 21 nella Sala della Cultura di via Italia a Vedano sotto il titolo “in libertà: la Monza‘60“. Protagonista dell’evento il musicista e scrittore brianzolo(nella foto), autore tra gli altri del libro “Monza dai ‘60 ai Sesanta“: usando immagini, canzoni e narrazioni condurrà in quel periodo mitico, nella sete di libertà e nella fiducia nel futuro che hanno caratterizzato quell’epoca. Ingresso libero. Per informazioni si può contattare lo 039 490633 o scrivere una mail a [email protected] . .