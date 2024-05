La Cina accerchia Taiwan Azioni e reazioni dopo l’insediamento di Lai

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 23 maggio 2024) Taipei () – Roma. Gli aggettivi usati nella nota diffusa dal ministeroese della Difesa nazionale in merito alle esercitmilitari cinesi, che dovrebbero durare due giorni, riassumono la linea di Taipei: le forze armate rimangono “vigili” e sono “preparate”. Attività simili erano attese attorno a Taipei — anche a questo si legano le ultime Fonops statunitensi. La ragione è stata spiegata da Pechino, usando la retorica “con caratteristiche cinesi”: le manovre sono una “forte punizione per gli atti separatisti delle forze ‘indipendentiste di’ e un severo avvertimento contro le interferenze e le provocdi forze esterne”. Tradotto: è la risposta della Repubblica popolare cinese al, lunedì, di William Lai quale presidente della Repubblica di). Pechino lo considera un “pericoloso separatista” in una provincia “ribelle” che va “riunificata” (ma mai l’isola è stata governata dalla Repubblica popolare cinese), anche con l’uso della forza se necessario.