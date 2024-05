Kate Middleton - ultime notizie Il ritratto agghiacciante della Principessa del Galles

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il nuovodiè semplicementee ha suscitato non poca perplessità tra la gente. Qualcuno lo ha definito addirittura “orribile”, per non dire fuori luogo. Insomma, non sembra lei. L’unica consolazione è che non è stataa commissionarlo ma la rivista Tatler per la copertina del mese di luglio. Mostrato in anteprima su Instagram, il dipinto ha attirato le critiche dei più che non vedono alcuna somiglianza con ladel. Un altro flop come il controverso dipinto di Carlo che lo fa sembrare una specie di diavolo, confuso con uno sfondo rosso che sembrano le fiamme dell’inferno., ilIldiè stato eseguito da Hannah Uzor e ritrae Ladycon l’abito di gala bianco, firmato Jenny Packham e la tiaraDiana, che indossava al banchetto di Stato organizzato a Buckingham Palace in onore del presidente sudafricano nel novembre 2022.