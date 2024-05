Kate Middleton | la chemioterapia la tiene lontana dal ritorno a lavoro

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dopo settimane di silenzio, Kensington Palace ha pubblicato un aggiornamento sullo stato di salute di. La principessa del Galles continuerà a rimanere ancor adagli eventi pubblici mentre è in cura contro il cancro. L’aggiornamento è emerso in occasione del lancio di un rapporto da parte della fondazione della principessa dedicata alla prima infanzia.è statadalla vita pubblica per gran parte di quest’anno e le ultime notizie suggeriscono che unalnon è imminente. La principessa del Galles è stata informata del rapporto del Royal Foundation Center for Early Childhood, che chiede maggiori investimenti da parte delle imprese per sostenere i primi anni di vita dei bambini. Un portavoce di Kensington Palace ha affermato: “Non si prevede che la principessa ritorni alfinché la situazione non sarà approvata dal suo team medico.