Judo - l’universitario Verdecchia vince il bronzo ai campionati nazionali di Campobasso

(Di giovedì 23 maggio 2024) Riccardol’ha fatto ancora. Lo studente di Giurisprudenza all’Università di Macerata ha subito inserito e posizionato bene il Cus Macerata nel medagliere deiuniversitari. Ilka aha conquistato il, bissando o quasi il secondo posto che aveva già festeggiato un anno fa a Camerino., del Sakura Osimo, ha gareggiato nella categoria - kg.60, rivaleggiando con altri 11 atleti. Giunto in semifinale ha pagato una distrazione sulla presa che l’avversario del Cus Napoli non si è fatto "scappare", battendolo. Nella finalina però Riccardo si è riscattato superando l’atleta di Urbino ed alla fine si è messo al collo la medaglia di. A luglio lo aspettano gli Europei Eusa (Associazione Sportiva universitaria europea) in Ungheria.sarà l’unico rappresentante di Unimc per tutti gli sport. Invece in Molise i Cnu 2024 del Cus Macerata proseguono con le partite del team di basket maschile, per la prima volta nel nuovo millennio approdato alla fase finale.