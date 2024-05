Judo - Gennaro Pirelli eliminato al primo turno nei -100 kg ai Mondiali Pass olimpico comunque al sicuro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) Si blocca all’avventura dinella categoria -100 kg ai Campionati2024 di, in corso di svolgimento sui tatami della Mubadala Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Rassegna iridata da dimenticare per il 23enne napoletano, che era subito uscito di scena anche un anno fa a Doha (contro il leggendario Krpalek) al suo debutto assoluto in un Mondiale Senior., reduce dal bronzo europeo di Zagabria e soprattutto dalla vittoria al Grand Slam di Dushanbe, parteciperàai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ancora da definire la modalità del suo, perché in base ai risultati della gara odierna potrebbe anche uscire dalla zona qualificazione diretta, ma in quel caso verrebberipescato tramite quota continentale. L’azzurro, bronzo iridato juniores 2019, è stato sconfitto nell’incontro inaugurale del day-5 dall’austriaco Aaron Fara, che ha ribaltato le sorti del combattimento con un ippon (abbastanza generoso, da parte dei giudici) a 1’20” dallo scadere dei tempi regolamentari dopo essersi ritrovato in svantaggio per waza-ari.