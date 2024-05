Judo - Asya Tavano perde in semifinale e si giocherà il bronzo ai Mondiali nei pesi massimi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024)raggiunge la finale per ilneie salva il bilancio azzurro nella quinta giornata dei Campionati2024 di, in corso di svolgimento alla Mubadala Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Dopo la prematura eliminazione di Gennaro Pirelli nei -100 kg, la friulana si è resa protagonista di un ottimo cammino nei +78 kg fino alle semifinali, in cui ha ceduto all’esperta turca Kayra Ozdemir. Nel pomeriggio (Final Block dalle ore 16.00 italiane) l’azzurra combatterà per un prestigiosoiridato contro la forte sud coreana Kim Hayun (n.7 del ranking), ma a prescindere dall’esito dell’incontro si è già garantita la certezza di presentarsi al torneo olimpico di Parigi 2024 come una delle 8 teste di serie. Il percorso odierno della 21enne italiana si era aperto con una netta vittoria per ippon (doppio waza-ari) in 1’08” sulla lituana Sandra Jablonskyte e con un successo per somma di sanzioni sulla tunisina Sarra Mzougui.