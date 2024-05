Johnny Depp ritorna sul set di Pirati dei Caraibi?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 23 maggio 2024) A lanciare l’amo Jerry Bruckheimerè pronto a tornare sul set didei? Stando alle ultime indiscrezioni l’ipotesi non è così surreale. Nelle ultime ore ne ha parlato il produttore Jerry Bruckheimer interpellato durante una puntata di Entertainment Tonight. Quest’ultimo ha detto: «Se dipendesse da me, ovviamente lo rivorrei. Lo adoro, è favoloso, un bravo attore e un buon amico…È un artista incredibile e ha un look unico. Ha creato Jack Sparrow!» Da anni si discute sulla fattibilità di un sesto capitolo didei. L’ultimo film è uscito nel 2019 e il personaggio di Jack Sparrow ha da sempre affascinato e conquistati tutti.per l’interpretazione è stato anche candidato, nel 2004, agli Oscar. Negli ultimi anni, però, le vicende a carattere personale hanno inferto un colpo, non da poco, alla reputazione e alla carriera dell’attore. La star americana ha perso diversi lavori dopo le accuse di Amber Heard, sua ex moglie.