Jennifer Lopez risponde a un giornalista che le chiede del divorzio con Ben

(Di giovedì 23 maggio 2024) La favola di Ben Affleck epotrebbe non avere il lieto fine sperato dai due. In USA i media stanno continuando a parlare di un imminenteper la coppia d’oro di Hollywood. Una fonte ha rivelato a InTouch che JLo e il marito sono in crisi da tempo e che presto annunceranno la separazione. Adesso anche Page Six e il Daily Mail hanno raccolto altre testimonianze di una persona che sarebbe vicina ai due attori: “A spingere per la fine della storia è stato lui. Ben Affleck agli amici ha definito il matrimonio un ‘sogno febbrile’. Il 51enne è pronto a porre fine al suo matrimonio durato due anni, arrivando addirittura a sostenere che la decisione di sposarsi è stata dovuta a una follia temporanea. Ha anche rivelato che era così innamorato della compagna che non riusciva a pensare lucidamente sul matrimonio. Anche se negli ultimi giorni è stato visto con, ora sente che la sua strada è un’altra e che è pronto per voltare pagina e andare avanti.