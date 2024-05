Jacobelli | Inter - un’ipotesi era da escludere! Marotta la garanzia

(Di giovedì 23 maggio 2024)ha detto la sua sul futuro societario dell’con l’ingresso in scena di Oaktree. A detta sua Beppela vera? Xaviera Tmw Radio sul cambio di proprietà dell’: «C’era dal’ipotesi negativa del fallimento. Stiamo parlando di importanti fondi di investimento sul mercatonazionale, certo quando si va su certi mari bisogna mettere in preventivo questi cambi di società. Evidente che la persona e laassoluta sia Beppe, tant’è che l’ultimo regalo di Zhang è stato quello di prolungare i contratti di, Ausilio e Baccin. Grazie alla politica e alla strategia manageriale, dal punto di vista tecnico e dei conti, ha imboccato una strada virtuosa. Da capire chi sarà il presidente, si parla molto di Zanetti in questo caso.figura che rassicura e garantisce il presente e il futuro dell’».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.

