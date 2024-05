Italiano | Fiorentina di nuovo in Europa Sogno una notte come quella di Bergamo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Firenze, 23 maggio 2024 - Vincenzoè soddisfatto al termine della partita di Cagliari, anche se alcune fasi del match non gli sono piaciuti. Questa l'analisi del tecnico gigliato. "Alla fine abbiamo cercato di sfruttare qualche situazione offensiva. I primi venti minuti del secondo tempo sono stati molli, abbiamo concesso tantissimo al Cagliari e non dovevamo farlo. Dopo il secondo gol subito siamo riusciti a reagire ed a portarla a casa. Abbiamo giocato tantissime gare, rimontare oggi vuol dire che energie ne abbiamo e dobbiamo spenderle mercoledì". Cagliari-, le foto della partita Il Cagliari ha fatto una partita vera... "La gara è stata vera, lo sapevamo. In questi casi o ti rilassi oppure tolta l'ansia fai grandi prestazioni e al Cagliari è successo questo. La partita sembrava persa, invece vinciamo a siamo ottavi matematicamente. Ho visto i ragazzi esultare, arrivare ad Atene con entusiasmo è importante".