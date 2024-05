Italia - la lista dei preoconvocati di Spalletti per Euro 2024 | diverse esclusioni a sorpresa

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il commissario tecnico della Nazionalena Lucianoha comunicato ladei preconvocati in vista di. A tre settimane dall’inizio dell’peo, che si disputerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, il commissario tecnico della Nazionalena Lucianoha comunicato ladei 30 convocati che prenderanno parte all’ultimo raduno ... Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. .

Calafiori e Fagioli nella lista dei 30 per Euro2024 - Calafiori e Fagioli nella lista dei 30 per Euro2024 - 2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – I campioni in carica pronti a mettersi in cammino per difendere il titolo in Germania. A distanza di 1055 giorni dal trionfo di Wembley, inizia una nuova avv ... quotidianodelsud

Nazionale, Brambati: "Fagioli Lo sapevo. Locatelli involuto e Immobile..." - Nazionale, Brambati: "Fagioli Lo sapevo. Locatelli involuto e Immobile..." - Luciano spalletti ha diramato la lista dei 30 pre-convocati per l'Europeo che si disputerà in Germania tra giugno e luglio e non sono mancate sorprese come la chiamata di Fagioli ... lalaziosiamonoi

Calcio, Euro2024: ecco i 30 convocati per Coverciano - Calcio, Euro2024: ecco i 30 convocati per Coverciano - Il 6 giugno spalletti diramerà la lista dei calciatori che prenderanno parte all’Europeo. A distanza di 1055 giorni dal trionfo di Wembley, inizia una nuova avventura europea per la Nazionale, che ... primapaginanews