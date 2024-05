Isola flop - è tempo di chiudere Vladimir Luxuria capro espiatorio

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 23 maggio 2024) L'dei Famosi 2024 è un grande. Numeri del genere non si erano mai visti nella storia del reality show. La decima puntata andata in onda mercoledì 22 maggio ha registrato soltanto il 12% di share e 1.678.000 telespettatori; la media provvisoria dell'intera edizione è del 16.6% di share, 2.189.000 spettatori. Il fallimento è sotto gli occhi di tutti: la nuova linea editoriale imposta da Pier Silvio Berlusconi e tutti i cambiamenti apportati anche ad altri programmi in onda sulle reti Mediaset non hanno ottenuto un grande consenso da parte del pubblico., scelta come conduttrice per rivitalizzare il programma, non è riuscita nell'intento di riportare la popolarità al livello di un. Nonostante gli sforzi e le modifiche fatte di puntata in puntata, né lei né gli autori e la produzione sono stati in grado di invertire la tendenza negativa. Non si tratta più di un singolo errore, ma il problema sembra essere sistemico.