Isola dei Famosi - chi è stato eliminato nella decima puntata

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’deiè giunta al suo decimo appuntamento serale, con laandata in onda in via eccezionale di mercoledì, il 22 maggio. Per i naufraghi il gioco si fa sempre più duro, non soltanto per le complesse prove basate sulla loro forza fisica, ma anche e soprattutto per i rapporti personali. I nuovi arrivati hanno già smosso gli animi, innescando nuove dinamiche soprattutto dopo la settimana da leader di Karina, accettata con difficoltà in questo ruolo a causa della sua scarsa esperienza con la vita in Honduras. Nel frattempo, uno dei nominati ha dovuto abbandonare per sempre la corsa verso la vittoria finale.dei, il primo salvato dal televoto Come accadutoprecedente, per i naufraghi in nomination lasi è aperta con il primo verdetto. Greta, Artur e Aras infatti, sono stati messi a confronto con il Rito della Salvacion, durante il quale èsvelato il primo di loro ad essere salvato dal pubblico a casa.