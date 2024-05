Isola 18 | l’opinione di Chia sulla decima puntata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 23 maggio 2024) La misura di quanto quest’edizione de L’dei Famosi sia avvincente, emozionante e ricca di colpi di scena la dà il fatto che la dinamica che mi sta appassionando di più, in queste ultime puntate, è quel punzecrsi maliziosetto tra Elenoire Casalegno e Dario Maltese. Per dire, eh. Vladimir Luxuria che, ieri a inizio diretta, presenta Sonia Bruganelli come quella “piccante come il peperoncino!” e il giornalista come quello “aromatico come lo zafferano!“, con l’inviata che aggiunge che “stavo pensando a un bel risotto con lo zafferano!” e lui che pronto ha replicato “te lo preparo io quando torni!“. La Casalegno che più tardi, quando si parlava degli inciuci di Artur Dainese, ha subito precisato “voglio dire una cosa a Dario: no, non ci prova con me!” e Maltese che di tutta risposta ha esclamato “Va bene. Lo farò io allora!“. No, alt, fermate il gioco (ops! Posso dire ‘gioco’, Vlady?)! Ma io voglio saperne di più, non ciurliamo nel manico! Chissene della prova leader e delle nomination tra i naufraghi.