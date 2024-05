Irlanda - Norvegia e Spagna riconoscono lo Stato palestinese

Norvegia, Irlanda e Spagna, con evidente coordinamento implicito, hanno annunciato oggi, per il 28 maggio, il riconoscimento dello Stato palestinese, scatenando una reazione prevedibile di Tel Aviv che ha richiamato i propri diplomatici da Dublino e Oslo e ha fatto dire al ministro degli Esteri Israel Katz: "Israele non lascerà passare tutto questo sotto silenzio", definendo la mossa una "parata di stupidità": "Irlanda e Norvegia intendono lanciare oggi un messaggio ai palestinesi e al mondo intero: il terrorismo paga. ilfogliettone

Dopo la decisione dei tre Stati europei, Israele ha richiamato i suoi ambasciatori. Sanchez: “Faremo pressione sulla comunità internazionale” The post DALLE PAROLE AI FATTI: Norvegia, Irlanda e Spagna RICONOSCONO LO STATO DI PALESTINA E L’EUROPA CAMBIA ROTTA appeared first on InsideOver.

