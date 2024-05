Inter - Oaktree cambia le priorità | novità nelle tempistiche dei rinnovi – Sky

(Di giovedì 23 maggio 2024) Con il cambio ai vertici societari dell’i programmi del futuro prossimo potrebbero subire delle variazioni.detta le sue, che si ripercuotono anche suidi contratto. PROSPETTIVE – Proprio sull’argomentodi contratto, all’indomani dall’ufficialità del subentro nella proprietà dell’del fondoviene Matteo Barzaghi nel corso della trasmissione di Sky Sport 24. Il giornalista informa che: «All’le prospettive consono le stesse che c’erano con Suning e Steven Zhang. Si andrà avantinegoziazioni che i dirigenti stavano già portando avantisettimane e nei mesi precedenti. Con calma si cercherà sempre di arrivare a un accordo con Lautaro Martinez, Simone Inzaghi e Nicolò Barella. Questi sono i trepiù importanti. Si andrà avanti a parlare senza fretta, perché nessuno ha la scadenza quest’anno»., lee ledeidi contratto con– Matteo Barzaghi continua, spiegando ladell’nella nuova era: «La società adesso avrà venti giorni in cui la tematica principale sarà quella di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione.

