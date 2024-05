Inter - ecco il piano americano | tre comandamenti e una rivoluzione per Beppe Marotta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Oaktree è tante cose, ma partiamo da cosa non è. Non è una Onlus. Non è un'azienda fittizia. Non è una compagnia di sprovveduti. Fondata nel 1995, Oaktree è il più grande investitore di titoli in difficoltà o asset alternativi al mondo ed è uno dei maggiori investitori di credito. Dal 2019, il 62% delle azioni di Oaktree sono detenute da Brookfleid Corporation, società canadese di spessore mondiale specializzata nello stesso settore. L', da oggi, è uno di questi asset “alternativi”, ovvero al di fuori delle tre classi tradizionali quali azioni, obbligazioni e liquidità. Tra i clienti di Oaktree ci sono più di 100 piani pensionistici, più di 275 donazioni e fondazioni, più di 10 fondi sovrani e più di 500 aziende. L'entra in un portafoglio corposo in cui lo sport è presente: dal 2020 c'è il 100% del Caen; in più uno dei co-fondatori, Steven Kaplan, è co-proprietario dello Swansea e azionista dei Memphis Grizzlies di Nba mentre un altro, Bruce Karsh, è azionista di minoranza e nel CdA dei GS Warriors.