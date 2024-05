Inter - allenamento prima del Verona e poi… grigliata! Senza Correa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 23 maggio 2024) Con la prossima sfida di campionato contro ilalle porte, l’si è ritrovata questa mattina in. La squadra già Campione d’Italia, ha lavorato sui campi di Appiano Gentile,di oncedersi un momento di relax con unadi squadra con un grande ex per l’occasione, Joaquin. L’– L’questa mattina ha svolto l’odierno in vista dell’ultimo impegno in casa del, gara valida per la trentottesima giornata di Serie A. L’mattutino ha visto tutti i giocatori della rosa impegnarsi in esercizi tattici e fisici, La sessione è iniziata con una fase di riscaldamento e stretching, seguita da esercizi di possesso palla e partitelle a tema, per simulare le condizioni di gioco reali. Il tecnico Simone Inzaghi ha osservato attentamente tutto l’relax! Con un “grande” assente MOMENTO RELAX – Dopo l’, i giocatori e lo staff tecnico si sono concessi un momento di svago con unaorganizzata nel centro sportivo di Appiano Gentile.