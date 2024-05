Inquinamento - un tema che riguarda la salute

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Nella nostra quotidianità ci sono azioni apparentemente innocue che contribuiscono però a incrementare l’e a intossicare il corpo: l’uso di particolari cosmetici e l’impiego di pesticidi, per esempio. L’da pesticidi è un problema ambientale serio. I pesticidi sono sostanze chimiche utilizzate per controllare parassiti e infestanti nelle colture agricole. Se usati in modo errato, possono avere effetti dannosi sull’ambiente, sullaumana e sulla biodiversità. L’esposizione ai pesticidi può causare irritazioni cutanee, problemi respiratori, danni agli organi interni e persino cancro. Le persone che lavorano direttamente con i pesticidi, come gli agricoltori, sono particolarmente a rischio. Inoltre, i pesticidi possono avere effetti nocivi sugli organismi non bersaglio, portando alla diminuzione della biodiversità e a squilibri negli ecosistemi. I pesticidi raggiungono le risorse idriche, danneggiando gli habitat acquatici e contaminando le risorse idriche utilizzate per l’approvvigionamento umano, oltre il suolo e le colture, in particolare quelle di pomodori e peperoni.