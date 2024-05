Innovazione - Simoni Fond Bruno Kessler | Siamo nell?era dell?intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2024) Trento, 23 mag. (Adnkronos) – “Questa è l?era dell’intelligenza. Tutti dicono che l?Ai è esplosa negli ultimi anni grazie alla nuova capacità di calcolo e alla moltitudine di dati che abbiamo a disposizione. Quello che bisogna mettere a fuoco è che i dati devono essere fruibili, devono poter essere utilizzati nel modo giusto dall’intelligenza, dai cittadini e dalle aziende. E questo si fa solo tramite delle infrastrutture digitali vere, coordinate e che possano interagire fra loro”. Così Andrea, segretario generale dellaazione, a margine dell?incontro intitolato ?Infrastrutture digitali al servizio di cittadini e imprese?, tenutosi nella cornice del Festival dell’Economia di Trento, in programma dal 23 al 26 maggio 2024, organizzato dallaazione HubTrentino (Hit).Tema del dibattito le Digital Public Infrastructures (Dpi), che da un anno a questa parte sono al centro dell?agenda internazionale per una trasformazione digitale che pone l?accento su protocolli, standard e soluzioni aperte, e che rappresentano un approccio in grado di creare le condizioni ideali per la crescita di servizi digitali pubblici e privati, con un accesso equo e inclusivo per tutta la popolazione.