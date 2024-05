Inflazione - gli ultimi dati Toscana seconda in Italia per carovita

(Di giovedì 23 maggio 2024) Firenze, 23 maggio 2024 – Rallenta l', ma ine Umbria resta più alta della media nazionale. Daidefinitivi di Istat relativi ad aprile 2024, infatti, nel Centrol'misurata su dodici mesi va dal +1,2% dellaal +1% dell'Umbria, mentre la media nazionale è pari a +0,8%. In Liguria invece rasenta lo zero (+0,1%). Lasi piazza cosìinper, ex equo con la Campania e subito dopo il Veneto. Tra le città, spicca Firenze, con +1,5%, al settimo posto intra i capoluoghi di regione, provincia autonoma e grandi comuni, mentre a Perugia l'di aprile 2024 su aprile 2023 è in aumento del +1%. Sotto la media nazionale Livorno, conal +0,8%. Cosa aumenta e cosa diminuisce Secondo l'istituto nazionale di statistica, l'a livello nazionale registra una lieve decelerazione principalmente a causa dell’ampliarsi della flessione dei prezzi della divisione di spesa “abitazione, acqua, elettricità e combustibili (da -6,9% a -9%) e della decelerazione dei prezzi di “mobili, articoli e servizi per la casa” (da +1,5% a +1,0%), di “altri beni e servizi” (da +3,1% a +2,6%), dei trasporti (da +2,4% a +2%) e di prodotti alimentari e bevande analcoliche (da +2,9% a +2,5%).

Firenze, 11 maggio 2024 – A meno di un mese dalle elezioni comunali, si sono chiuse le liste dei candidati. Tra chi corre per la poltrona di sindaco e per quella di consigliere comunale, c’è un esercito di uomini e donne pronti a scendere in campo per le elezioni. lanazione

Firenze, 20 maggio 2024 – Pioggia di multe stradali in Toscana nel 2023. Dall'analisi realizzata da Facile.it su dati di Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, è Firenze il comune che ha incassato di più da multe e sanzioni a carico di privati per violazioni delle norme del codice della strada: quasi 72 milioni di euro, pari a 198 euro pro capite. lanazione

Per Segre quello di Israele non è ‘genocidio’ Sono stanco di sentire elucubrazioni etimologiche - Per Segre quello di Israele non è ‘genocidio’ Sono stanco di sentire elucubrazioni etimologiche - Francamente sono stanco, quando si parla di Israele e di quello che il suo governo sta compiendo a Gaza, di dover ogni volta ascoltare elucubrazioni etimologiche da parte di alcuni intellettuali e opi ... ilfattoquotidiano

Nissan Juke 1.2 DIG-T 115 Start&Stop Acenta del 2015 usata a Sesto Fiorentino - Nissan Juke 1.2 DIG-T 115 Start&Stop Acenta del 2015 usata a Sesto Fiorentino - Annuncio vendita Nissan Juke 1.2 DIG-T 115 Start&Stop Acenta usata del 2015 a Sesto Fiorentino, Firenze nella sezione Auto usate di Automoto.it ... automoto

"Tre Golfi Sailing Week": la classifica generale provvisoria vede in testa "Bella Mente" - "Tre Golfi Sailing Week": la classifica generale provvisoria vede in testa "Bella Mente" - I titolati velisti provenienti da ogni parte del mondo impegnati nel Campionato Europeo IMA Maxi 2024 organizzato dal Circolo del Remo e della Vela Italia in collaborazione con l'International Maxi As ... ilvescovado