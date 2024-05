Indiana Jones e il tempio maledetto | è il film più folle della saga?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 23 maggio 2024) Quando si trattò di scriveree il, George Lucas pensò che il secondoavrebbe dovuto differenziarsi dal primo e avere un tono più cupo. Per bilanciarlo, aggiunse dosi di umorismo grottesco: il risultato è une fantasioso. Il logoParamount si trasforma ed entra in una scena reale come in ognidi(potete vederlo nel video poco più sotto). Ma stavolta è l'effige di una montagna raffigurata su un gong di bronzo. È l'inizio di un travolgente numero da musical a tema orientale. E Harrison Ford, nei panni del nostro amato Indy, entra in scena in smoking, come fosse James Bond. Inizia cosìe il, che proprio 40 anni fa (il 23 maggio del 1984), usciva in tutto il mondo. Stretto tra il seminale I predatori dell'arca perduta e ….