Indagato Pezzanesi | Abusivi nei container - danno da un milione per le casse comunali

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’ex sindaco di Tolentino Giuseppeper abuso d’ufficio. Ha ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari svolte dai carabinieri sul villaggiodi via Colombo. Quest’area, sorta per ospitare chi aveva perso casa nell’emergenza sisma, in realtà è stata abitata negli anni anche da non terremotati. E questo ha comportato per il Comune undi quasi undi euro, in quanto la Protezione civile può rimborsare i costi sostenuti dall’amministrazione solo per gli aventi diritto, ovvero gli sfollati causa sisma. L’inchiesta è partita da un episodio accaduto nel gennaio 2023, che ha aperto il "vaso di Pandora". I militari della Compagnia di Tolentino erano intervenuti aiper momenti di tensione tra la vigilanza e alcuni stranieri ospiti della struttura, che erano stati invitati dall’attuale amministrazione Sclavi a lasciare i moduli.