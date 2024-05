Incidente sull’A4 - carro bestiame si ribalta | travolti alcuni animali

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 maggio 2024)nella zona di Vicenza:si cappotta dopo un tamponamento, moria diin Autostrada. Moria didopo un– Ilcorrieredellacitta.comBruttissimostradale sull’Autostrada A4, dove un camion si èto. Una vicenda drammatica, considerato come il mezzo pesante trasportava numerosia bordo. Alcune bestie sono decedute durante le fasi dell’, altre invece sono fuggite per la paura dal mezzo incidentato e successivamente sono state travolte dalle auto che scorrevano ad alta velocità sul tratto autostradale.siLe forze dell’ordine stanno cercando ancora di ricostruire la scena dell’, avvenutanel tratto tra Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest. Come racconta Rai News, secondo le prime ipotesi degli agenti intervenuti, ilsi sarebbe trovato coinvolto in un tamponamento con un’altra automobile.