Incidente stradale a Ponticino | uomo di 37 anni trasportato in elisoccorso al DEA di Careggi

(Di giovedì 23 maggio 2024) Oggi pomeriggio, alle ore 18:14, la centrale operativa 118 di Arezzo è stata allertata per un graveavvenuto a, in via Nazionale. Un’auto è rimasta coinvolta nell’, causando ferite a undi 37. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi. L’, considerato in codice giallo, è stato stabilizzato dai sanitari e successivamentecon l’Pegaso 1 al Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) di, dove riceverà ulteriori cure. All’intervento hanno partecipato un’ambulanza infermierizzata della Misericordia della Valdambra, i vigili del fuoco di Arezzo e le forze dell’ordine, che hanno collaborato per mettere in sicurezza l’area e gestire il traffico, garantendo che le operazioni di soccorso si svolgessero senza intoppi. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti. .