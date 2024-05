Incidente mortale sulla A8 - perde il controllo e si schianta contro un camion sulla piazzola di sosta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024)giovedì sera in autostrada al bivio tra la A8 e la A9 all’altezza di Origgio. La vittima è un uomo che era alla guida di una vettura con targa svizzera. Sul posto i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco e la Polizia stradale per i rilievi. Gli operatori del soccorso non hanno potuto fare nulla, il decesso è stato constatato sul posto. Secondo alcune testimonianze sembra che l’uomo abbia perso ildella vettura uscendo dalla carreggiata e andando a finire sotto un tir fermo in una piazzuola per la. Non è da escludere un colpo di sonno o un improvviso malore. Accertamenti sono ancora in corso da parte degli agenti della Polizia stradale. .