Incidente ferroviario - treno si schianta contro camion

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 23 maggio 2024) Grande paura ma nessun ferito questa mattina a Savigliano, in provincia di Cuneo, quando unregionale della linea Torino-Cuneo ha urtato unincastrato sui binari a un passaggio a livello. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per rimuovere il veicolo e ripristinare la circolazione, che ha subito notevoli ritardi. Questosegue un altro avvenuto una settimana fa ad Alba, dove unsi è scontrato con un fuoristrada. Anche in quel caso, fortunatamente, non ci furono feriti. La frequenza di questi episodi in Piemonte solleva interrogativi sulla sicurezza dei passaggi a livello, indicando la necessità di migliorare le misure preventive per evitare futuri incidenti. L'articolo proviene da The Social Post. .