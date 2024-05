Inchiesta Liguria - cosa ha detto Toti nell’interrogatorio | “Ogni euro incassato è andato alla politica”

(Di giovedì 23 maggio 2024) Giovanni, presidente della, ha parlato con i procuratori di Genova in un interrogatorio fiume di quasi nove ore. Ha anche depositato una memoria difensiva, in cui ha riportato le "linee politiche e morali" delle sue azioni, respingendo tutte le accuse. .

