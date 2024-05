Inchiesta Genova - Toti parla e pensa alle dimissioni Aldo Spinelli incapace di intendere e di volere?

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 23 maggio 2024) È arrivato il momento decisivo per la Liguria. Oggi il presidente della Regione Giovannisi farà interrogare dai pubblici ministeri Luca Monteverde e Federico Manotti, che conducono l’sulla corruzione a. Ai domiciliari dallo scorso 7 maggio, il governatore non ha ancora deciso sulleproprio perché aspetta l’esito dell’interrogatorio. Se riuscirà a ottenere la libertà avrà ancora l’agibilità politica per continuare il mandato. Se non ci riuscirà, allora lascerà. E a quel punto cadranno anche i motivi che oggi lo lasciano agli arresti domiciliari. Intanto gli avvocati che assistonoe Robertohanno chiesto un parere sullo stato psicologico dell’imprenditore. L’incarico lo ha ricevuto Marco Lagazza, psichiatra e criminologo. ParzialmenteIl Fatto Quotidiano fa sapere oggi che i legali Alessandro Vaccaro e Andrea Vernazza hanno chiesto a Lagazza se il comportamento dipossa essere in qualche modo spiegabile con lo stato emotivo in cui versava dopo la morte della moglie, avvenuta nel 2021.