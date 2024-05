In trincea con i ragazzi Un operatore di strada al fianco della movida Il racconto delle notti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) di Gaia Papi AREZZO "Un mondo tra il virtuale e il reale. E’ quello vissuto dai, una condizione che spesso li porta a perdersi. Per aiutarli serve un’alleanza vera tra adulti, educatori, genitori, assistenti sociali, con un lavoro continuo a scuola e per". Lui, Roberto Norelli vicepresidente dell’associazione D.O.G., Dentro l’orizzonte giovanile, ma soprattuttodi, ovvero colui che mette in rete i bisognipersone che vivono incon i servizi del territorio, ce la mette tutta. Incon i suoiha creato stabilità e continuità di relazione con i giovani. "L’età di avvicinamento all’alcol è diminuita, come quella di chi frequenta le discoteche, ormai si va a ballare già alle scuole medie" racconta. "Il nostro impegno è fare informazione e prevenzione sull’abuso di alcol. Per far questo andiamo dove i giovani si aggregano, piazze piuttosto che discoteche, e proponiamo loro di fare l’alcol test o utilizzare degli occhiali che simulano lo stato di ebbrezza.