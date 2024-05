Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) 1Tennis umbro protagonista al Foro Italico. Nell’ambito del Master BNL di IV categoria, la formazione composta dai perugini Filippo Cambiotti del Tennis Club Perugia e Luca Bussotti dell’ Anspi Lupatelli Marsciano ha conquistato una storica finale nel torneo di doppio, dopo aver estromesso le Marche, il Trentino Alto Adige e la Toscana, battuta solo dall’Emilia Romagna. Purtroppo, le esigenze della macchina organizzativa, hanno costretto i nostri rappresentanti a scendere in campo per la finale appena un’ora dopo il termine della semifinale: la stanchezza ha condizionato i perugini che si sono dovuti arrendere in due set 62 63 ai forti atleti di Cesenatico. Le 16 rappresentative regionali arruolavano quasi tutti tennisti ex serie B e serie C e il valore reale in campo è stato ben superiore alla categoria di appartenenza con uno spettacolo unico per qualità di gioco e agonistimo.