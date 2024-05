Immensamente Giulia - morta la ragazza che aveva ispirato Dedicato a te delle Vibrazioni | chi era e qual era il suo vero nome

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 maggio 2024) E’ venuta a mancare l’: lamilanese ispirò il grande successo “a te”. LericordanoTagliapietra (credits @Le) – Ilcorrieredellacitta.comE’ venuta a mancare l’. La, ex fidanzata del frontman Francesco Sarcina, era stata la fonte d’ispirazione per il grande successo musicale di “a Te”, che fece conoscere la band a tutto il panorama della musica pop italiana nei primi Anni Duemila. L’annuncio di questa triste notizia è arrivato per bocca del cantante, prima raccontandolo al concerto di Lecce e poi con un post su Instagram.l’Si chiamavaTagliapietra, la donna che pochi giorni fa si è spenta dopo una lunga malattia e all’età di 46 anni. Era stata la musa ispiratrice del grande successo “a te”, la canzone più famosae che portò alla ribalta il gruppo e il suo frontman, Francesco Sarcina.