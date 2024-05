Immensamente Giulia - morta la donna che ispirò la hit de Le Vibrazioni

Addio a Giulia, la protagonista della hit de Le Vibrazioni “Dedicato a te”. L'annuncio in un live nel Salento - Addio a Giulia, la protagonista della hit de Le vibrazioni “Dedicato a te”. L'annuncio in un live nel Salento - Francesco Sarcina, il frontman de Le vibrazioni, ha condiviso con i suoi fan una triste notizia: la scomparsa di Giulia Tagliapietra, la donna che nel 2003 ispirò una delle ... quotidianodipuglia

Morta Giulia della canzone de Le Vibrazioni, i compagni di classe: “Un pezzo di cuore per chiunque l’abbia incontrata” - Morta Giulia della canzone de Le vibrazioni, i compagni di classe: “Un pezzo di cuore per chiunque l’abbia incontrata” - Non si parla d’altro: purtroppo è morta Giulia Tagliapietra, 46 anni, malata da tempo, gemmologa. Si tratta della donna che ha ispirato la canzone del 2003 “Dedicato a te“, brano che rese famoso il gr ... tecnicadellascuola