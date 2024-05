Imam all’Università di Torino | La responsabilità è degli occupanti

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’Università dirilascia una comunicazione che rende noto una telefonata tra la Ministra Bernini e il Rettore Geuna in merito alla presenza dell’Baya In relazione al video che testimonia la presenza dell’Brahim Baya impegnato in attività religiosa negli spazi di Palazzo Nuovodi, si rende noto che la Ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha contattato telefonicamente il Rettore, Stefano Geuna. Durante la conversazione, il rettore ha precisato che il fatto è avvenuto in situazione di occupazione da parte di studenti, i quali impediscono da giorni l’accesso a docenti e personale universitario; quindi sotto la piena. Per parte sua, l’Università diribadisce fermamente il carattere di laicità dell’istituzione universitaria. Il rettore e il ministro hanno quindi condiviso un sentimento di piena condanna sull’accaduto.

Formazion, Fond. Diasorin: al liceo scientifico G. Terragni primo premio concorso nazionale Mad for science - Formazion, Fond. Diasorin: al liceo scientifico G. Terragni primo premio concorso nazionale Mad for science - La Challenge Mad for science 2024, aperta ai licei scientifici, ai licei classici con curvatura biomedica e agli istituti tecnici, si è svolta in presenza stamani presso le Officine Grandi Riparazioni ... adnkronos

La preghiera, l'imam, il jihad: l'università di Torino trasformata in moschea - La preghiera, l'imam, il jihad: l'università di torino trasformata in moschea - Negli spazi occupati delle facoltà umanistiche dell'università di torino è andata in scena la preghiera musulmana del venerdì con l'imam cittadino ... ilgiornale

Preghiera islamica con l’Imam all’università occupata. La ministra telefona al rettore, la rabbia dei professori - Preghiera islamica con l’Imam all’università occupata. La ministra telefona al rettore, la rabbia dei professori - Sul caso è intervenuta la ministra dell’Università Anna Maria Bernini che ha telefonato al rettore Stefano Geuna e lui le ha ribadito «fermamente il carattere di laicità dell'istituzione universitaria ... torino.repubblica