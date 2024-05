Ilary Blasi e Francesco Totti si risposano Ultime succose novità sulla ex coppia e i nuovi partner

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 23 maggio 2024)pronti alle nozze, ma non fraintendeteci: ognuno per conto suo. Oramai laarchetipo del binomio velina (o “letterina”) e calciatore non sta più insieme da tempo, ed è appena il caso di ricordare quanto sia stata tempestosa e colma di reciproche accuse la loro separazione. Ora, entrambi, hanno (ri)trovato la felicità. La bandiera della Roma è felicemente fidanzato con Noemi Bocchi, che disembra un clone, data la somiglianza, mentre l’ex conduttrice de L’isola dei Famosi 2023, si consola con Bastian Muller. Il quadruplo sì è nell’aria, dunque, ma perché che ciascuno dei due convoli nuovamente a nozze con il rispettivooccorre il “via libera” del Tribunale. Leggi anche: “Ho una notizia bellissima”. Paola Caruso, dopo tanto dolore è arrivata la felicità: l’anello La burrascosa separazione Dal luglio 2022 è scattata la soap opera in salsa romana: chi non ricorda la “scandalo” dei Rolex e altre stille di veleno (reciproco)? Per non parlare delle interviste esclusive e, addirittura, del docufilm “Unica”, su Netflix, in cui lei ha raccontato la sua versione dei fatti.