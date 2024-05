Ilaria Salis è uscita dal carcere dopo 15 mesi - è ai domiciliari a Budapest

(Di giovedì 23 maggio 2024)in mattinata dalla prigione di massima sicurezza di Gyorskocsi utca didove era rinchiusa da oltre 15ed è stata trasferita al domicilio dove sconterà la misura cautelare degli arrestiin attesa della fine del suo processo. "Finalmente abbiamo la possibilità di riabbracciare, speriamo che questa sia una tappa temporanea prima di vederla finalmente in Italia", così il padre di, Robertola scarcerazione della figlia. .

