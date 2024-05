Ilaria Salis è uscita dal carcere - da oggi sarà ai domiciliari | “Un primo passo verso l’Italia”

Ilaria Salis, l'insegnante italiana di 39 anni in carcere da più di un anno in Ungheria, scrive un diario: "I mesi sono lunghi e accade che la bolla si trasformi in un buco nero che ti risucchia".Continua a leggere . fanpage

Ilaria Salis è uscita dal carcere, è ai domiciliari - Ilaria Salis è uscita in mattinata dalla prigione di massima sicurezza di Gyorskocsi utca di Budapest dove era rinchiusa da oltre 15 mesi ed è stata trasferita al domicilio dove sconterà la misura cautelare ...

Ilaria Salis, non arriva il bonifico per la cauzione: per ora resta in carcere - Parlando dell'uscita dal carcere della 39enne, Salis ha spiegato che 'sarà complicata dal punto di vista logistico' perché 'bisogna capire come si sposterà ai domiciliari e, se questo accadrà prima ...