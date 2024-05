Ilaria Salis è ai domiciliari in Ungheria Il padre | Primo passo verso il ritorno in Italia

(Di giovedì 23 maggio 2024)è uscita in mattinata dalla prigione di massima sicurezza di Gyorskocsi utca di Budapest dove era rinchiusa da oltre 15 mesi ed è stata trasferita al domicilio dove sconterà la misura cautelare degli arrestiin attesa della fine del suo processo. E' quanto ha appreso l’ANSA. «Finalmente abbiamo la possibilità di riabbracciare, speriamo che questa sia una tappa.

Legali Salis, 'ora il governo s'impegni per portarla in Italia' - "Siamo molto soddisfatti ma consideriamo i domiciliari in Ungheria solo un primo passaggio verso la libertà di Ilaria perché chiediamo che le venga revocata qualsiasi misura cautelare": è quanto hanno detto all'ANSA Eugenio Losco e Mauro Straini, i legali ...

