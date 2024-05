Ilaria Salis è ai domiciliari Il padre | possiamo riabbracciarla

Leggi tutta la notizia su 361magazine

Ilaria Salis è ai domiciliari in Ungheria dopo 15 mesi di detenzione carceraria. Il padre: "Finalmente possiamo riabbracciarla" Ilaria Salis è stata scarcerata e condotta agli arresti domiciliari in Ungheria. Resterà in un appartamento fino alla fine del processo, che la vede imputata per l'aggressione a dei neonazisti in una manifestazione. Le accuse precise riguardano l'aver preso parte a due aggressioni nei confronti di tre militanti di estrema destra e di far parte di un'associazione criminale. Per 15 mesi, dal momento dell'arresto, è stata detenuta presso la prigione di massima sicurezza di Gyorskocsi utca di Budapest. Il padre di Ilaria Salis, Roberto, dopo la scarcerazione della figlia ha dichiarato: "Finalmente abbiamo la possibilità di riabbracciare Ilaria, speriamo che questa sia una tappa temporanea prima di vederla finalmente in Italia". Gli arresti domiciliari sono stati concessi lo scorso 15 maggio, quando il tribunale di Budapest ha accolto il ricorso presentato dai suoi legali.