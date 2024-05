Ilaria Salis ai domiciliari a Budapest Pagata cauzione di 40mila euro

Ilaria Salis ai domiciliari a Budapest. Pagata cauzione di 40mils euro - ilaria salis ai domiciliari a Budapest. Pagata cauzione di 40mils euro - BUDAPEST – Dopo 466 giorni, ilaria salis ha lasciato questa mattina, 23 maggio 2024, il carcere ungherese dove si trovava detenuta per raggiungere l’abitazione nella quale dovrà scontare i domiciliari ... firenzepost

Ungheria: Ilaria Salis è uscita dal carcere - Ungheria: ilaria salis è uscita dal carcere - Domani la nuova udienza del processo. Dopo 466 giorni di prigione, ilaria salis è uscita dal carcere in cui era trattenuta in Ungheria, per trasferirsi all'abitazione in cui passerà gli arresti domici ... primapaginanews

Avs, Roberto Salis arriva ad Alghero - Avs, Roberto salis arriva ad Alghero - ALGHERO - Sabato 25 maggio, alle ore 18:30, presso la sede della coalizione del "Campo Largo" in via XX Settembre 104, si terrà un incontro di rilevante importanza e aperto alla cittadinanza. L'evento ... alguer